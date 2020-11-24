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MİT Kuzey Irak'ta terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi

Son dakika haberine göre... , terör örgütü /'nın ile arasındaki terörist sevkini koordine eden 'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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MİT Kuzey Irak'ta terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre , Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü /'nın ile arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" 'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

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MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen terörist Çalkın'ın, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde toplantısı sırasında düzenlenen operasyonda, "Dıhlaz" kod adlı Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST SEVKİYATINI YÜRÜTTÜ

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan Çalkın, 2014'e kadar 'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı. Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Hizret Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde "Ağır Silahlar Taburu"nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

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