Son dakika: Sivas'ta MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DEAŞ militanı yakalandı

Sivas İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla DEAŞ'ın "Sözde Irak Vilayeti"nde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen W.A.Y. isimli Irak uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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