SON DAKİKA: Bugün yasak var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Son dakika... Bugün yasak var mı? Çin'den dünyaya yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına ilişkin bazı önlemler alınıyor. Türkiye'de 81 il genelinde uygulanan kısıtlamalar, vaka sayısındaki düşüşte büyük rol oynuyor. Yılbaşı yasağının ardından yeni yılın ilk hafta sonunda kısıtlama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün yasak var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması 8 Ocak Cumartesi saat 21:00 de başlayıp 11 Ocak Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacak.