SON DAKİKA: Bugün yasak var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Son dakika... Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, bugün yasak var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
Son dakika... Bugün yasak var mı? Çin'den dünyaya yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına ilişkin bazı önlemler alınıyor. Türkiye'de 81 il genelinde uygulanan kısıtlamalar, vaka sayısındaki düşüşte büyük rol oynuyor. Yılbaşı yasağının ardından yeni yılın ilk hafta sonunda kısıtlama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün yasak var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması 8 Ocak Cumartesi saat 21:00 de başlayıp 11 Ocak Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacak.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
GETİR, BANABİ, YEMEKSEPETİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?
Getir, Banabi ve Yemeksepeti gibi online firmalar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir."
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 865 bin 406'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.
Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
"HASTANE YÜKÜMÜZ UMUT VERİCİ ŞEKİLDE AZALIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."
KDK'NİN UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitim ve sınava devam eden bir üniversiteye, uzaktan eğitim ve sınav uygulamalarına geçilmesi tavsiyesinde bulundu.
Uzaktan eğitim ve sınav uygulaması yapılmayan bir üniversitenin öğrencisi, KDK'ye başvurarak yüz yüze yürütülen dersler ve sınavlara katılmasının sağlık açısından riskli olduğunu, sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.
Üniversitenin yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasının hukuk ile hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşan KDK, üniversiteye uzaktan eğitim ve sınav yapılmasını tavsiye etti.
KDK'nin kararında, salgın döneminde dünya genelinde birçok üniversitenin eğitim ve sınavların uzaktan yapılmasını kararlaştırdığı hatırlatıldı.
Türkiye'de de çok sayıda üniversitede uzaktan eğitim ve güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak "online sınav" gerçekleştirildiği ifade edilen kararda, ülke genelinde alınan tedbirlerden eğitim ve sınavların yüz yüze yapılmasının sağlık açısından tehlike oluşturmaya devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.