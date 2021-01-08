Bu hafta sonu Getir, Banabi, Yemeksepeti çalışıyor mu? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu?

Son dakika... Hafta sonu yemek siparişi veriliyor mu? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde 9-10 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Getir, Banabi ve Yemeksepeti gibi online sipariş firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafınan yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta sonu Getir, Banabi, Yemeksepeti çalışıyor mu? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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