Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu hafta sonu Getir, Banabi, Yemeksepeti çalışıyor mu? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu? Bu hafta sonu Getir, Banabi, Yemeksepeti çalışıyor mu? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu? Son dakika... Hafta sonu yemek siparişi veriliyor mu? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde 9-10 Ocak tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Getir, Banabi ve Yemeksepeti gibi online sipariş firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafınan yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta sonu Getir, Banabi, Yemeksepeti çalışıyor mu? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:07
Son dakika... Hafta sonu yemek siparişi veriliyor mu? Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak, 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında online firmaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bu hafta sonu Getir, Banabi, Yemeksepeti çalışıyor mu? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağında yemek siparişi veriliyor mu? İşte o konu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR GETİR, BANABİ, YEMEKSEPETİ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?
Getir, Banabi ve Yemeksepeti gibi online firmalar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir."
9-10 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, ikinci bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlaması belirlenen gün ve saatlerinde uygulanmaya devam edecek. Buna göre, 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.