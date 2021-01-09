09 Ocak 2021, Cumartesi
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Muğla' 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 09.01.2021
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Muğla' 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ege Denizi'nin Muğla açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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