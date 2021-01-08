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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını nedeniyle 81 il genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından milyonlarca vatandaş kısıtlamanın biteceği tarihi merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi mi? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:43
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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sokağa çıkma yasağı için hazırlıklar tamamlandı. 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği oldu. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının da hangi tarihte sona ereceği konusunda açıklama bulunmuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 88 MİLYON 528 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 907 bin 73 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 88 milyon 528 bin 10'a çıkarken, virüs saptanan 63 milyon 623 bin 473 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 132 bin 45 kişide Kovid-19 tespit edildi, 374 bin 124 kişi öldü.

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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 414 bin 44), Brezilya (7 milyon 961 bin 673), Rusya (3 milyon 332 bin 142), İngiltere (2 milyon 889 bin 419), Fransa (2 milyon 727 bin 321), Türkiye (2 milyon 296 bin 102), İtalya (2 milyon 220 bin 361), İspanya (2 milyon 24 bin 904), Almanya (1 milyon 869 bin 306), Kolombiya (1 milyon 737 bin 347), Arjantin (1 milyon 690 bin 6), Meksika (1 milyon 493 bin 569), Polonya (1 milyon 356 bin 882), İran (1 milyon 268 bin 263), Güney Afrika (1 milyon 170 bin 590), Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 26 bin 690)."