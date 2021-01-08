ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 414 bin 44), Brezilya (7 milyon 961 bin 673), Rusya (3 milyon 332 bin 142), İngiltere (2 milyon 889 bin 419), Fransa (2 milyon 727 bin 321), Türkiye (2 milyon 296 bin 102), İtalya (2 milyon 220 bin 361), İspanya (2 milyon 24 bin 904), Almanya (1 milyon 869 bin 306), Kolombiya (1 milyon 737 bin 347), Arjantin (1 milyon 690 bin 6), Meksika (1 milyon 493 bin 569), Polonya (1 milyon 356 bin 882), İran (1 milyon 268 bin 263), Güney Afrika (1 milyon 170 bin 590), Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 26 bin 690)."