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İçişleri Bakanlığı son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını nedeniyle 81 il genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından milyonlarca vatandaş kısıtlamanın biteceği tarihi merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi mi? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:43
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