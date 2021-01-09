Şırnak Uludure’de uyuşturucu operasyonu

Uludere İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticaretinde kullanılan iki hassas terazi, 11,24 gram eroin, 15,51 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 107,37 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen toz madde, 3 bin 215 lira para, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 21 adet av fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.