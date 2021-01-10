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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Büyük değişim ve tazelenme hareketi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.01.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Büyük değişim ve tazelenme hareketi

ANKARA VE İSTANBUL ŞUBATTA

20 ya da 21 Şubat'ta , 26 ya da 27 Şubat'ta il kongrelerinin yapılması bekleniyor. İstanbul'da şu ana kadar 20'ye yakın ilçenin başkanı ve yönetim kurullarında köklü değişiklik yapılması benimsenmişti. Başkan Erdoğan, il kongrelerine video konferansla katılacak.



KONGRE NİSANDA

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ni mart sonunda ya da nisan ayının ilk haftası, 13 Nisan'da başlayacaak ramazan ayından önce yapması bekleniyor.



BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Başkan Erdoğan, yeni kadrolarını hem reformları hem de 2023 seçimlerini düşünerek oluşturacak. Erdoğan'ın, partinin en yetkili organı MKYK'nın yüzde 40'nı değiştirmesi bekleniyor. Bu değişiklik MYK'ya da yansıyacak. İlçe kongrelerinde ise yaklaşık yüzde 60'lık bir değişiklik yapılmıştı. Erdoğan'ın, partinin yanı sıra önümüzdeki dönemde kabine ve bürokraside de önemli değişiklikler yapacağı kulislerde konuşuluyor.

Son dakika: AK Parti’de kongre tarihi belli oldu SON DAKİKA: AK PARTİ’DE KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

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