Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesine başsağlığı telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti.
Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.
BABA EVİNE ACI HABER VERİLDİ
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in Malatya'daki baba evine acı haber ulaştı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.
Yetkililerce baba Latif ve anne Aynur Çelik'e acı haber verildi.
Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
MALATYA VALİLİĞİNDEN TAZİYE MESAJI
Malatya Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı yayımladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice kırsalında icra edilen terörle mücadele harekatı sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı Çelik'in sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Malatya'mızın ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.