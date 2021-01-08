Son dakika: İstanbul Boğazı'nda utanç verici görüntüler! Endişe verici boyuta ulaştı

Kabataş sahilinden İstinye'ye kadar uzanan Avrupa Yakası sahil bandı geçtiğimiz günlerde denizanalarının istilasına uğrarken, plastik atık kaynaklı kirlilik ise devam ediyor. Sorumsuz vatandaşlar tarafından gelişi güzel denize atılan plastikler nedeniyle sahil bandı adeta çöplüğe dönerken, temizlik ekipleri ise artan kirlilikle adeta baş edemez durumdalar. Hem İBB hem de ilçe belediyeleri Boğaz hattındaki kirliliğin önüne geçilemiyor.

İstanbul Boğazı'nın incisi sayılan Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, Emirgan ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar kıyılarını adeta çöplüğe çeviren atıklar arasında pet şişeler, hazır gıda ambalajları, meyve-sebze kasaları, maske, eldivenin yanı sıra çok sayıda kondom olması, duyarlı vatandaşların tepkilere neden oluyor. Bölgedeki olta balıkçıları da kıyılardaki kirliliğin her geçen gün daha da arttığını dile getiriyor.

PLASTİK KİRLİLİĞİ ARTTI

Milliyet'in haberine göre İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce ortaya çıkan manzarayı şu sözlerle değerlendirdi: "İstanbul'un deniz ve kara eko sisteminde pandemi nedeniyle ciddi çöp kirliliği yaşanıyor. Restaurant ve kafelerin sadece paket servis hizmeti vermesi, plastik kirliliğini inanılmaz derece arttırdı. Ne olursa olsun ortaya çıkan manzara insan kaynaklı sorumsuzluğun tablosu.

Yeme, içme mekanlarına müşteri alınmaması, paket gıdaların tüketimi ile beraberinde çöp kirliliğini de arttırdı. Vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Belediyelerin temizlik birimleri sürekli çalışma halinde ancak böylesi kalabalık bir kentte insanlar çöplerini sokağa atmaya devam ederse, kimse başa çıkamaz."

"KİRLİLİK BİZE GERİ DÖNÜYOR"

Prof. Dr. Orhan İnce, İstanbul Boğazı'nın yüzeyinde zaman zamana görülen yağ tabakası ile mikroplastik kirlilik riskine de dikkat çekti. İnce, plastik atıklardaki kimyasalların deniz canlılarının bünyesine geçtiğini ve yediğimiz balıklarda toksin birikiminin oluştuğunu vurguladı.