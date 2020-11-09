- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İstanbul sahillerinde kirlilik artıyor! Yenikapı Sahiili'nde can yakan görüntüler
Son dakika haberi... İstanbul sahilllerinde kirliliğin boyutları her geçen gün artıyor. Yenikapı Sahili'nde bu sabahki manzara yürekleri yaktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o bölgeden aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul sahilllerinde kirliliğin boyutları her geçen gün artıyor. Yenikapı Sahili'nde bu sabahki manzara yürekleri yaktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o bölgeden aktardı.