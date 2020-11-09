Son dakika: İstanbul sahillerinde kirlilik artıyor! Yenikapı Sahiili'nde can yakan görüntüler

Son dakika haberi... İstanbul sahilllerinde kirliliğin boyutları her geçen gün artıyor. Yenikapı Sahili'nde bu sabahki manzara yürekleri yaktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul sahilllerinde kirliliğin boyutları her geçen gün artıyor. Yenikapı Sahili'nde bu sabahki manzara yürekleri yaktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o bölgeden aktardı.