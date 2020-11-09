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Son dakika: İstanbul sahillerinde kirlilik artıyor! Yenikapı Sahiili'nde can yakan görüntüler

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Giriş: 09.11.2020 08:45
Güncelleme:09.11.2020 09:13
Son dakika haberi... İstanbul sahilllerinde kirliliğin boyutları her geçen gün artıyor. Yenikapı Sahili'nde bu sabahki manzara yürekleri yaktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul sahilllerinde kirliliğin boyutları her geçen gün artıyor. Yenikapı Sahili'nde bu sabahki manzara yürekleri yaktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o bölgeden aktardı.

İstanbul sahillerinde kirlilik artıyor!
İstanbul sahillerinde kirlilik artıyor!
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