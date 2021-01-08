Yerli savunma sistemi SİPER'in özellikleri hayran bıraktı! Bütün hedefleri imha edecek
Rusya ile yaptığı anlaşmaya S-500'lerin üretiminde rol alacak olan Türkiye, kendi hava savunma sistemlerine de odaklandı. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in yeni görüntüleri dikkat çekti. 2023'te hazır olması beklenen SİPER'in özellikleri mest etti.
SİPER'de 1 filo kontrol merkezi ile 1 filo arama radarı olduğuna dikkat çekildi. Filoya bağlı 2 bataryanın her birinde atış kontrol radarı ve atış kontrol merkezi bulunuyor.
Her filoda, 1 adet Filo Kontrol Merkezi, 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi), 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA) yer alıyor.
2 BATARYA
Türkiye'nin yeni gözdesi Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in her bataryasında 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı var.
1 Atış Kontrol Merkezi de bulunan SİPER'de 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6'lı lancer) var.
S-400'lerin ardından Türkiye'nin odaklandığı proje SİPER'de 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı, 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi ve Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler icin) yer alıyor.
Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, Üst Komuta Kontrol vb bağlantılar da SİPER'in bataryalarında bulunuyor.