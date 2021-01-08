08 Ocak 2021, Cuma
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Yerli savunma sistemi SİPER'in özellikleri hayran bıraktı! Bütün hedefleri imha edecek

Rusya ile yaptığı anlaşmaya S-500'lerin üretiminde rol alacak olan , kendi hava savunma sistemlerine de odaklandı. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi 'in yeni görüntüleri dikkat çekti. 2023'te hazır olması beklenen SİPER'in özellikleri mest etti.

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Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Yerli savunma sistemi SİPER'in özellikleri hayran bıraktı! Bütün hedefleri imha edecek

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi 'in batarya yapısının görseli paylaşıldı. SİPER'in paylaşılan çalışma sistemi görseline göre projede benzeri bir kurulum bulunuyor.

SİPER'de 1 filo kontrol merkezi ile 1 filo arama radarı olduğuna dikkat çekildi. Filoya bağlı 2 bataryanın her birinde atış kontrol radarı ve atış kontrol merkezi bulunuyor.

Her filoda, 1 adet Filo Kontrol Merkezi, 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi), 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA) yer alıyor.

2 BATARYA

'nin yeni gözdesi Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze 'in her bataryasında 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı var.

1 Atış Kontrol Merkezi de bulunan SİPER'de 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6'lı lancer) var.

S-400'lerin ardından Türkiye'nin odaklandığı proje SİPER'de 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı, 2 adet ve Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler icin) yer alıyor.

RADNET, NATO, Link16, Üst Komuta Kontrol vb bağlantılar da SİPER'in bataryalarında bulunuyor.

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