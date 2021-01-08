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Son dakika: MSB duyurdu: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'ın kuzeyindeki ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi MSB DUYURDU: 4 TERÖRİST HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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