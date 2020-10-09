09 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de!

Son dakika haberine göre; Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen eski Milletvekili 'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de!

Kararda, Çelik'in dosyasının görüşüldüğü Karma Komisyon raporu yer aldı. Buna göre, Çelik'in yazılı ve sözlü savunmasında hakkındaki suçlamaları reddettiği, yargısız infaza tabi tutulduğu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını savunarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasını talep ettiği belirtildi.

HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Genel Kurul'da kabul edilen komisyon raporu ile Mardin Bağımsız Milletvekili uma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve eki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

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