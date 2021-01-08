28 Şubat döneminde ben Antalya Baro'sunda avukat olarak görev yaparken bana başörtüden dolayı soruşturma açıldı. Bana 'Elinizde avukatlık çantasıyla otobüse bile binemezsiniz orası bir kamu alanıdır. Müvekkiliniz bile sizi göremez." denildi. Bu kadar dayatmacı ve ayrıştırıcı bir söylem kullandı. Sonra bu kişi CHP'den milletvekili oldu.