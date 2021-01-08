08 Ocak 2021, Cuma
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

BM Dünya Turizm Örgütü'nün Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ile görüşen Dışişleri Bakanı ardından Başbakanı ile bir araya geldi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Resmi temaslar için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Çavuşoğlu, Sanchez ile Başbakanlık konutunda görüştü.

Çavuşoğlu ayrıca Sanchez ile görüşmesinden önce merkezi Madrid'de bulunan BM Dünya Turizm Örgütü'nün Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ve Garanti BBVA Bankasının hakim ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç ile görüşmeler yaptı.

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