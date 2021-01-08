Elazığ'daki depremzedeler evlerine kavuştu!

ÜÇ BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Devletin ilgili kurumları tarafından deprem gününden bu yana vatandaşların gıda, barınma ihtiyaçları karşılanırken, evleri hasar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki TOKİ tarafından projeler hazırlanarak depremzedeler için kalıcı konutlar yapılıyor. Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Karşıyaka, Sürsürü, Bizmişen, Yemişlik bölgeleri başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasında TOKİ tarafından 20 bin konut inşa ediliyor. Şu ana kadar yapımı tamamlanan 3 bin konut kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.