Adnan Oktar’ın bin 365 yıla kadar hapsi istendi!

Mütalaada şu ifadelere yer verildi;

"AOSSÖ'nün tüm bu dini telkin içerikli temel hedefleri, sık dokulu örgüt yapısı, amaçları uğruna her türlü hukuka aykırılığı gerçekleştirmesi, üyelerinin lider Adnan Oktar'a koşulsuz teslimiyet ve sadakati, örgütün amaçları ve buna yönelik emirlerine kendini tamamıyla hazır hale getirmesi, gerçekleştirdikleri istihbarat toplama ve casusluk faaliyetleri, esasen yapının nicelik açısından daha dar bir yapıda olsa da nitelik bakımından gizliliğe önem veren ve buna yönelik her türlü imkanı kullanan FETÖ yapılanmasıyla çok benzer yapıda olduğunu göstermektedir

Adnan Oktar silahlı suç örgütü, Adnan Oktar'ın mehdiliği düşüncesi etrafında, tüm dünyada etkin, nüfuz sahibi, maddi ve siyasi güce sahip seçkin bir cemaat olmak amacıyla yaklaşık kırk yıldır, çeşitli dış kabuklara bürünerek ve çeşitli suç teşkil eden fiilleri bu ilke ve hedeflerine ulaşmak ve varlığını muhafaza etmek için devamlı surette kullanan suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Bu kapsamda örgüt; yoğun ve sistematik biçimde mağdur kız çocuklarına ve genç kadınlara karşı nitelikli cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarını işlemiştir. Örgüt mağdurlara karşı gerçekleştirdiği bu fiillerle hem mağdurun örgütten ayrılma imkanını ortadan kaldırmayı, böylece örgüte üye kazandırmayı hem de Adnan Oktar, erkek yöneticiler ve diğer örgüt üyelerini cinsel yönden tatmin etmeyi, böylece örgütün devamlılığını amaçlamaktadır. Örgüt cinsel saldırı ve istismarla örgüte dahil ettiği kadınları, adeta "eşya" mahiyetinde örgütün vitrini olarak kullanmakta, dış dünyaya bir yaşam tarzı modeli sunarak daha geniş kitlelere yayılmayı hedeflemektedir"