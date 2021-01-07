07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.

detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA