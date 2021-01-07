Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı! 8 Ocak'ta hava nasıl olacak! İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı?
Kar yağacak 2 il açıkladı, milyonların "kar yağacak mı? sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminleriyle kar yağacak illeri açıkladı. Peki 8 Ocak cuma günü hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Hangi illere kar yağacak?
Kar yağışı bekleyen Türkiye'ye Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından müjdeli haber verildi. İstanbul ve Ankara'da da milyonlar beklediği kar yağışı hakkında açıklama yapıldı. Meteoroloji kar yağacak illeri açıkladı.
8 OCAK CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünü güneşli havanın beklediği belirtildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 8 Ocak cuma günü de sürecek.
9 OCAK'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
9 Ocak Cumartesi günü iste Türkiye'nin yarısı yağmurlu yarısı da güneşli olacak.
2 İLE KAR YAĞACAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ocak pazar günü 2 ile kar yağacağını açıkladı. Ardahan'da gündüz ve gece olmak üzere kar yağışının devam edeceğini belirten meteoroloji, Bayburt'ta gündüz beklenen yağmurun gece kar yağışına döneceğini ifade etti.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için yağmur uyarısı yapıldı.
İstanbul'da kar yada yağmur görülmedi. Marmara Bölgesi'nde 8 Ocak cuma gününün parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
YURDUN YARISI GÜNEŞLİ
Gümüşhane, Bayburt, Çorum, Tokat, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Muş, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Van, Mardin, Siirt ve Ağrı gibi birçok il 8 Ocak cuma günü güneşli olacak.
İL İL HAVA DURUMU
İstanbul: 18 derece parçalı bulutlu.
Ankara: 12 derece ve puslu.
İzmir: 18 derece yer yer parçalı bulutlu.
Antalya: 22 derece ve güneşli.
Sakarya: 19 derece parçalı ve az bulutlu
Erzincan: 9 derece ve güneşli. Gece ise -2 derece.
Mardin: 13 derece ve güneşli