2 İLE KAR YAĞACAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ocak pazar günü 2 ile kar yağacağını açıkladı. Ardahan'da gündüz ve gece olmak üzere kar yağışının devam edeceğini belirten meteoroloji, Bayburt'ta gündüz beklenen yağmurun gece kar yağışına döneceğini ifade etti.