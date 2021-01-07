Son dakika: Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?
Son dakika... Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik başvuruları geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Heyecan içinde sonuçları bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Son dakika... Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları alındı. Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, , bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, bedelli askerlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Adaylar sonuçlarına e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.
2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlendi. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecek.
Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.