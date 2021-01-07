Son dakika... Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları alındı. Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, , bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2021 bedelli askerlik başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bedelli askerlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların 2021 Ocak ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Adaylar sonuçlarına e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.