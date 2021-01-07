"BU ÜLKENİN YAPTIKLARI GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEYİCİ"

Arnavutluk Başbakanı Rama da ASELSAN ziyaretinde Türkiye'nin birkaç yıl içinde teknolojik alanda ne kadar ileri gittiğine şahit olduğunu dile getirerek, "Türk teknolojisinin kalbini ziyaret etme ve büyük bir dönüşümle kendini donatarak, dünyada barış ve istikrarı koruma tutkusuna şahit olma fırsatı verildiği için teşekkür ederim." diye konuştu.