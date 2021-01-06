Son dakika: Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. "dedi. Konuşmasında Erdoğan ayrıca, "FETÖ'nün ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz." mesajını verdi. Arnavutluk Başbakanı Rama ise Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmede, "İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
NOT: Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama açıklamaları öncesinde de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladılar. Açıklamaların öncesinde ayrıca iki ülke arasında; Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Camii'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin Uygulanmasına Dair İşbirliği Protokolü, Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı anlaşmaları imza altına alındı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"BÖLGESEL MESELELERİ DE ELE ALDIK"
Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz.
Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.
Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.
"TÜRKİYE OLARAK ARNAVUT KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK"
Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.
"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ DE DEĞERLENDİRME FIRSATI BULDUK"
Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyonuna ilişkin imzalar atıldı.
"FETÖ'NÜN İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.
ARNAVUTLUK'TA GENEL SEÇİM
Bu arada, Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut öğrencimiz eğitim-öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim-öğretimde Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk'a hayırlı olmasını diliyorum.
Arnavut Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle;
Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık. Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı. Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.