Son dakika: Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan flaş açıklamalar

Arnavut Başbakanı Rama'nın açıklamaları şöyle;

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık. Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı. Arnavut depremzedeler için kayda değer bir tutar taahhüt edildi. Dost ülke ve sayın Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışma her zaman olmuştur. Bu sadece bizim sıkıntıda olduğumuz zamanlarda değil. Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.