Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Duruşmada şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin eşi Leyla Verdi, kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu. Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

LEYLA VERDİ: EŞİMİN EN TİTİZ OLDUĞU KONU ADALETTİ

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi mahkemede tanık olarak dinlendi. 30 yıllık eşinin en titiz olduğu konunun adalet olduğunu dile getiren Verdi, "Ben öğretmenim, 25 kilometre mesafede çalıştığım zamanlar oldu. Asla torpil istemedim. Asla bir tayin için bu olayın olduğunu düşünmüyorum. Adalet inşallah yerini bulacak. Ama ben Allah'ın adaletine güveniyorum. Ben yarım halde ayakta duruyorum, kızım için ayaktayım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşmada sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun son sözleri soruldu. Sanığın olay gününü anlattığı sırada eşi Leyla Verdi rahatsızlandığını belirterek salondan çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Rize Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarıcaoğlu'na 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.