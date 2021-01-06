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Son dakika: Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021

Son dakika haberine göre , 'ye gidecek Türk vatandaşlarına ilişkin bir uyarıda bulundu. Twitter'dan yapılan paylaşımda "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021

EGM'den yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.

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