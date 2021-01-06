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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 6 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 6 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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SON DAKİKA HABERİ: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkat çekerek "sevindirici" notunu düştü.

Sağlık Bakanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti.
Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU


DÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca sevindiren gelişmeyi duyurdu! 6 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı SAĞLIK BAKANI KOCA SEVİNDİREN GELİŞMEYİ DUYURDU! 6 OCAK TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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