SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 6 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 6 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük korona virüs vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkat çekerek "sevindirici" notunu düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti.
Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.
AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
DÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU