Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkat çekerek "sevindirici" notunu düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti.

Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.



AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR



Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU