07 Ocak 2021, Perşembe
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Herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanlığından dolandırıcılara karşı flaş uyarı

, sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin" denildi.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanlığından dolandırıcılara karşı flaş uyarı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısını kullanarak vatandaşı dolandırmak isteyen kişilerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Herkesi ilgilendiriyor! Sağlık Bakanlığından dolandırıcılara karşı flaş uyarı HERKESİ İLGİLENDİRİYOR! SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DOLANDIRICILARA KARŞI FLAŞ UYARI

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.

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