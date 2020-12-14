Son dakika: Hrant Dink davasında mütalaa! Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer hakkında flaş talep
Son dakika haberi... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında “adam öldürmeye iştirak” suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, savcı celse arasında mütalaasını açıkladı.
68 sayfalık mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer ve dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in "Tasarlayarak adam öldürmek" suçuna iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.
13 FİRARİ SANIK İÇİN KARAR
Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari sanıklar Savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılması istendi.