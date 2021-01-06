06 Ocak 2021, Çarşamba
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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.

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