"TC'Yİ SİLECEĞİZ" DEMİŞTİ

Terörist Güner, geçen ağustosta Pirbela bölgesinde bulunan Mehmetçiğe ait üs bölgesine de bir saldırı planladı. Saldırı için görevlendirdiği silahlı terörisleri, Akrep Tepe'de toplayan terörist Güner, "Bu TC askerlerini bu topraklardan defedeceğiz ve mutlaka başaracağız. Başka yolu yok. Uyarılarımı mutlaka dikkate alın. Almazsanız çok büyük acılar yaşayabiliriz. Bu acıyı biz Türk ordusuna yaşatalım.