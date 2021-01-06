06 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde sorumlusu ile sözde sorumlusu 'nin 'dan 'ye getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan ve , - sınırında illegal yollarla kaçarken yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, 'ye getirildi.

SALİH FİDAN

Şüphelilerin işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda sürüyor.

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün sözde Irak/ sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi ile Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirlendi.

SAMET GÜRE

Samet Güre'nin ise FETÖ'nün sözde Irak/ sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı" ve etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde de yer aldığı tespit edildi.

Son dakika: FETÖ'nün 2 kritik ismi yakalandı! Bağdat ve Erbil sorumluları Türkiye'ye getirildi SON DAKİKA: FETÖ'NÜN 2 KRİTİK İSMİ YAKALANDI! BAĞDAT VE ERBİL SORUMLULARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

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