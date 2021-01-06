Son dakika: FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün sözde Irak/Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği belirlendi.