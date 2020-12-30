Müstehcen fotoğrafları bulunan FETÖ abisinin görevi ortaya çıktı

ALMANYA'DAKİ FETÖ'CÜLERLE İRTİBAT HALİNDEYMİŞ

Sözde Abinin Kâğıthane'deki 7 evden sorumlu olduğu belirlenirken, annesi ile yaptığı görüşmelerde "Bize Almanya'dan haber geliyor" beyanı ile meşru hükümet aleyhinde birçok söylemleriyle yurt dışında bulunan örgüt mensupları ile irtibatta olduğunun anlatıldı. Abi M.A.'nın örgütü Mensupları ile örgütsel gizliliğe riayet için internet tabanlı uygulamalar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği hazırladığı internet tabanlı bir program üzerinden yarışma tertip edip, en çok örgütsel kitaplar okuyan örgüt üyesinin ödüllendirilmesi şeklinde gerçekleşen, örgüt üyesi üniversite öğrencilerini motive edici hareketlerde bulundukları ortaya çıktı.