Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 477'si semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi.