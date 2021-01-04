Toplam vaka sayısının 2 milyon 255 bin 607 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 146 bin 430'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 522 olduğu açıklandı.