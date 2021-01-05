06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davet ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davet ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Başbakanı 'ye geliyor. Rama, 6-7 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye'de olacak.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davet ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-7 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirilecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA