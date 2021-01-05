Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davet ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye geliyor. Rama, 6-7 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye'de olacak.
GÜNDEM İHA
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Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-7 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirilecek.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.