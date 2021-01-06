06 Ocak 2021, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığından darbe imalarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sistematik bir şekilde arka arkaya dillendirdiği darbe imalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Milli Savunma Bakanlığından darbe imalarıyla ilgili açıklama
MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından darbe imalarıyla ilgili açıklama MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN DARBE İMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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