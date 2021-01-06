Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması!

DİĞER AŞILARDA KLİNİK SAFHALARDA

Dünya'da da bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız da araştırma ürününü elde etme aşamasına gelmiş ve yakında İnsan deneyleri için izne müracaat edecek aşamaya gelmiştir. Diğer aşı adaylarımız ise klinik aşama öncesi çeşitli safhalardadır.