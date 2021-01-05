Özel sektörde çalışanlara zam müjdesi! Zam rakamları belli oldu mu?

YeniŞafak'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl mart ayından beri Türkiye'de etkisini gösteren ve binlerce işletmenin belli bir süreliğine kapanmasına yol açan koronavirüs salgının da gölgesinde 650'den fazla firmayla yapılan iki ayrı araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılı özel sektör maaşları için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor.