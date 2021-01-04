Suriye’de terör örgütü PKK’nın sızma girişimleri için kullandığı yöntem deşifre oldu

MOTOSİKLETİN FARINDAN TELEFON ÇIKTI

Barış Pınarı bölgesindeki kontroller sırasında bomba düzenekli bir motosiklet bulundu. Ekipler, oturma selesinin altında ve yakıt tankında el yapımı patlayıcı ve telefon düzeneği ele geçirdi. Motosikletin farına gizlenmiş bir telefon daha buldu.