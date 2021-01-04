DÜĞÜN SONRASI BABASININ YANINA GİTMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu'nun geçen yıl haziran ayında İrem Aydoğru ile evlendiği, 2 ay sonrada da Somali'ye babası Ömer Aydoğru'nun yanına çalışmaya gittiği belirtildi. Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybeden kendisi de yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, yaşadıkları o anları anlatarak, "Beraberdir, aynı yerdeydik. Diyecek söz yok. Terörü lanetliyorum. Ekmek parası için oğlumla gitmiştik, bu olayla karşılaştık. Olmasa iyiydi ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Bu saldırı Türklere yapılan bir saldırıdır. 5,5 aydır oradayız. Daha önce de saldırı oldu, 2 arkadaşımızı kaybettik. Evladım 2 aylık evliydi. Yanıma geldi 'baba birlikte çalışalım' diye. 'Gelme oğlum' dedim. Annesini, kardeşlerini devreye soktu illa geldi. Ve bu olay geldi başımıza" dedi.