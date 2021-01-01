ATİNA İLE İLİŞKİLER: UFUKTA DİYALOG VAR

Türk-Yunan ilişkilerinde krizli bir yıldan sonra 2021 en azından diyaloğun deneneceği bir yıl olarak görünüyor. Atina'da, 2016'dan beri askıda olan Türkiye ile istikşafi görüşmelerin ocak sonunda başlaması bekleniyor. Atina, sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki sınırlarının konuşulmasında ısrar ediyor. Türkiye ise adaların silahsızlandırılması gibi konuların da konuşulmasından yana. AB'deki 'dayanışma' ilkesinin yanı sıra, ABD'de Joe Biden yönetiminden de beklentileri bulunan Atina'nın, maksimalist taleplerinden bir anda vazgeçmesi beklenmemeli. Tablo olumlu görünmese de ikili ilişkilerde her büyük krizden sonra bir yakınlaşma döneminin yaşandığı unutulmamalı.