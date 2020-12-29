Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu belirtildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın, sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin birlikte hareket ederek, bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı tespit edildi.