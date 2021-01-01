01 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: 2021'in ilk operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 01.01.2021 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
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Son dakika: 2021'in ilk operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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