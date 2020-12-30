SBK Holding’e kara para aklama soruşturması! İşte şöminede yakılmış telefonun görüntüsü
Kara para aklamaktan haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "Kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmış, 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlenmişti.
POLİS KAMERASINA YANSIDI
Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde ele geçirilen cep telefonu polis kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, evde arama yapan polis ekipler, naylon kokusu alınca hemen şömine içerisine bakıyor ve yakılmaya çalışıldığı için altı siyahlanan cep telefonunu ele geçiriyor.
ZİYAETTİN B. ÜZERİNDEN BRÜKSEL MERKEZLİ BİR ŞİRKET KURDURULMUŞ
Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Ziyaettin B. de gözaltına alındı.
İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Ziyaettin B. üzerinden Brüksel merkezli bir şirket kurdurduğu ve şirketin değerinin 11.5 milyon dolar olduğu öğrenildi.
NELER OLDU?
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 134 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.
SEZGİN BARAN KORKMAZ FİRARİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakaladı. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi..
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari bir kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.. Bu arada, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
SERVERLAR KAÇIRILDI
TRT Haber, operasyonun ayrıntılarına ulaştı. SBK Holding'e ait şirketlerin serverlarının operasyon öncesi kaçırıldığı ortaya çıktı. Polis kaçırılan serverları arıyor.
ŞÖMİNEDE YANMIŞ CEP TELEFONU
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın evindeki şöminede yanmış cep telefonu bulundu. SBK Holding'e ait şirketlerde arama devam ediyor.
SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?
Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki faaliyetleri olan bir risk sermayesi şirketidir.
SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yer aldığı biliniyor. Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU!
SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.
ABD İSTEMİŞTİ
ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.
'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.