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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... 'ın kuzeyinde 10 'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. MSB tarafından duyurulan harekâta ilişkin "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor." mesajı verildi.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü 'ya yönelik yapılan flaş bir operasyon hakkında açıklama yaptı.

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MSB'nin Twitter adresinde yer verilen mesajda, "Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor." denildi.

10 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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