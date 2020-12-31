Van'da 2020'de 36 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu | Van Valisi Mehmet Emin Bilmez duyurdu

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma birimlerimiz uyuşturucuyla mücadelede gece gündüz demeden çalıştı. Bu sene narkotik olayları kapsamında 1299 olay yaşandı. 1735 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 342'si tutuklandı. İlimizde bu sene 5 ton 622 kilo eroin, 738 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 ton 281 kilo esrar ve 254 kilogram afyon sakızı, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Sigara kaçakçılığı geçen yıllara göre azalsa da hala ciddi anlamda devam ediyor. 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi."

Bu yıl yakalanan 93 bin 615 düzensiz göçmenle ilgili 580 organizatör hakkında işlem yapıldığını belirten Bilmez, 227 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de kentte başarılı çalışmalara imza atıldığına dikkati çeken Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekiplerimiz salgınla mücadelede 36 milyon 771 bin idari para cezası uyguladı. 7 milyon maske dağıttık. Kentimiz şu anda salgınla ilgili en iyi kentlerden biri. Hastanenin normal servisinde 96, yoğun bakımda 18 ve entübe olan 15 hastamız var. Bugüne kadar 220 bin civarında test yaptık. 10 mobil filyasyon ekibi görev yapıyor."