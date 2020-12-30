CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında PKK sembolleri! Rezaleti savunamadılar bile

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin yenileme çalışması yaptığı Atatürk Parkının, PKK ve YPG Terör örgütlerinin simgeleriyle donatılması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapmak' soruşturma başlatıldı. Soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Belediyesi ile söz konusu parkın yapımı konusunda anlaşan firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., ve Küçükçekmece Belediyesi görevlisi Deniz K., 'şüpheli' sıfatıyla ifade verirken Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman G. de tanık sıfatıyla ifade verdi.

Peyzaj Mimarı Yüksel P. verdiği ifadede, "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz" derken, Belediye görevlisi Deniz K. ise peyzaj mimarının projenin dışına çıktığını iddia etti.

"BELEDİYEDEN HABERSİZ HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Parkın yapımını yüklenen firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Belediye ve işi alan yüklenici firmalar arasında yapılan proje görüşme ve anlaşmalarında yapılan her düzenlemede işi yapan firma, yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz. Yapılan düzenlemede proje dışında bir renk farkı bile ilgili yere sorulup onay alınmadan yapılamaz. Bahsi geçen parkla ilgili olarak proje üzerinde benim birlikte çalışmış olduğum kişiler Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisleri Deniz K., ve Yasemin A., ve bu şahısların üzerinde kontrol şefi olan Evrim N., isimli kişilerdir" diye konuştu.