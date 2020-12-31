Son dakika: Ali Babacan'a büyük şok! DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Canpolat istifa etti.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden 23 Aralık itibarıyla istifa ettiğini bildirdi.

HASAN CANPOLAT KİMDİR?

Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Kurucular Kurulu belli oldu. Listede 1963 Ankara doğumlu Hasan Canpolat da yer alıyor. Canpolat, 57 yaşında. Denizli eski valisi olan Hasan Canpolat, 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra 1990 yılında aynı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans, 2002 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaptı.

2012 yılında ise doçent oldu. 1990-2003 tarihleri arasında Çatalzeytin, Mesudiye, Sivrice kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı'nda şube müdürlüğü, Mülkiye'de başmüfettişlik, İçişleri Bakanlığı'nda ise Strateji Merkezi Başkanlığı yaptı. 2003-2006 yılları arasında Sivas Valisi, 2006-2008 arasında Denizli Valisi, 2008-2012 arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili olarak çalıştı.

Milli Savunma Bakanı'nın danışmanı olarak görev aldı.

Mayıs 2013'te Aselsan Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Canpolat, 2014'te Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Canpolat, iyi seviyede İngilizce biliyor.