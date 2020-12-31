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Elleri tetikte gözleri hudutta! Kahramanlarımız yeni yılı görev başında karşılıyor

resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'de görev yapan asker ve polislerimiz görsellerine yer verilirken "Elleri tetikte... Gözleri hudutta..." notu düşüldü.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Elleri tetikte gözleri hudutta! Kahramanlarımız yeni yılı görev başında karşılıyor

tarafından yapılan paylaşımda yılbaşı gecesi görev yapan askerlerimiz ve polislerimizin görüntülerine yer verildi.

ELLERİ TETİKTE

Yapılan paylaşımda " Ellleri tetikte... Gözleri hudutta... Kahramanlarımız yeni yılı görevi başında karşılıyor.Suriye Sınırı- Mardin Kızıltepe" ifadeleri kullanıldı

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