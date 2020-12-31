Elleri tetikte gözleri hudutta! Kahramanlarımız yeni yılı görev başında karşılıyor
Türk Polis Teşkilatı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mardin Kızıltepe'de görev yapan asker ve polislerimiz görsellerine yer verilirken "Elleri tetikte... Gözleri hudutta..." notu düşüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk Polis Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda yılbaşı gecesi görev yapan askerlerimiz ve polislerimizin görüntülerine yer verildi.
ELLERİ TETİKTE
Yapılan paylaşımda " Ellleri tetikte... Gözleri hudutta... Kahramanlarımız yeni yılı görevi başında karşılıyor.Suriye Sınırı- Mardin Kızıltepe" ifadeleri kullanıldı