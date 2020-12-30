Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır birliklerini denetledi

Sözlerinin sonunda zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan tüm personelin yeni yılını kutlayan Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır." şeklinde konuştu.

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